Portāla "Latvijas ziņas" īpašniekam būs jāmaksā naudas sods par naida kurināšanu

Pirmās instances tiesa lēma NEPLP lēmumu pilnībā atcelt, bet par spriedumu tika saņemta padomes apelācijas sūdzība. Rīgas apgabaltiesa apelācijas sūdzību daļēji apmierināja, pievienojoties NEPLP argumentiem, bet samazinot sodu no 8000 eiro līdz 2500 eiro.

Pārbaudot raidījuma saturu, tiesas kolēģija, līdzīgi kā iestāde, ir identificējusi izplatītu apzināti nepatiesu informāciju par it kā krieviski runājošu personu tiesību ierobežojumiem un pat diskrimināciju, kura auditorijai, kuras saziņas valoda ir krievu, var radīt sagrozītu izpratni par faktisko situāciju, nedrošību un bailes par savu nākotni, nepatiku pret latviešiem, raisīt sabiedrības šķelšanos un pat vardarbību.

Raidījuma vadītāja raidījumā bija apgalvojusi: "Patiesībā nacionālisti labi zina, ka lielākā daļa krievu jauniešu zina gan latviešu, gan angļu, gan krievu valodu, un arī pilsonība viņiem ir. Ar aizliegumu publiskās vietās runāt krievu valodā, ierobežojumiem, ko paredzēts ieviest Eiropas Savienības valodu lietošanā, ir jāatņem krievvalodīgajiem jauniešiem priekšrocība konkurencē. Tiktāl, ka nesekmīgais no latviešu skolas ir kļuvis darba tirgū vērtīgāks par teicamnieku no mazākumtautību skolas, un visu latviešu politiķu klusējošā piekrišana liecina par to, ka viņi neiebilst, lai krieviem tiktu ierādīta viņu vieta, maigi izsakoties, visai neapskaužama."