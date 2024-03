100% zaļā enerģija Latvijā līdz 2025. gadam: vai sasniedzams mērķis?

Latvijas pozīcija atjaunīgajā enerģijas attīstībā ir salīdzinoši laba, ņemot vērā citu valstu situāciju, tomēr svarīgi apzināties, ka klimatneitralitātes mērķu sasniegšana jau tuvāko gadu desmitu laikā nav iespējama bez nopietnām iniciatīvām gan individuālu elektroenerģijas lietotāju, gan valsts līmenī, uzskata T.Lācis. Vidējie rādītāji pasaulē attiecībā uz atjaunīgās enerģijas dominēšanu tirgū ir sliktāki nekā Latvijā, un no fosilajiem, tātad vidi piesārņojošiem avotiem radīta enerģija veido aptuveni 70 %. Latvijā savukārt vairāk nekā puse enerģijas tiek ražota no atjaunīgajiem resursiem, galvenokārt no hidroenerģijas. Tomēr, lai sasniegtu Eiropas klimatneitralitātes mērķus un atjaunīgā enerģija dominētu, vēl daudz darāmā. T.Lācis lēš, ka, "visus mājasdarbus izdarot pareizi", Latvijā savas enerģijas vajadzības nākotnē tikai no atjaunīgajiem resursiem varētu nodrošināt līdz 2050. gadam.