Šogad pret 13 naftas pārstrādes rūpnīcām Krievijā vērsti dronu uzbrukumi

Kā liecina "The Insider" apkopotā informācija, astoņiem objektiem uzbrukumos nodarīti būtiski bojājumi. Kopējā rūpnīcu, kurām notikuši uzbrukumi, izlaide bija 178 miljoni tonnu gadā, bet bojāto rūpnīcu izlaide sasniedza 83 miljonus tonnu gadā.

"Ja ņem vērā tikai ticami bojātās primārās naftas pārstrādes iekārtas, gaisa triecienu kampaņa līdz šim ir skārusi tikai 46 miljonus tonnu naftas pārstrādes jaudas gadā, kas atbilst 14% no visas naftas pārstrādes jaudas un 17% no 2023.gadā pārstrādātās naftas," uzskaita "The Insider".