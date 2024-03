Viss, ko Putins ir „sastrādājis“ Krievijā un Ukrainā prasās pēc loģiska izskaidrojuma, jo pārāk daudz no Kremļa propagandas manipulācijas ir prātam neaptverami izdomājumu samezglojumi, kuriem nav sakņojuma reālajā dzīvē. No kurienes ceļas šie Putina veidotie meli un vēstures izdomājumi, kas it kā attaisno katru neloģisko diktatora iegribu un vajadzību? Proti – izgudrot melu pasakas, lai attaisnotu nepamatotu uzbrukumu kaimiņu zemei Ukrainai. Spītēties un turpinās šo nejēdzīgo karu, uz tā fona sarīkojot sev vēlēšanu šovu ar 90% uzvaru? Upurēt tūkstošiem dzīvību savu murgaino ideju vārdā?