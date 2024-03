"Aeroflot" plāno atteikties no biznesa klases lidmašīnās; cer gūt lielu peļņu

Deviņās lidmašīnās 12 biznesa klases vietas tiks aizstātas ar 25 ekonomiskās klases vietām. Lai palielinātu lidmašīnu ietilpību par 13 vietām, uzņēmums tērēs vairāk nekā 330 miljonus rubļu (3,2 miljonus eiro). No tiem lielākā daļa naudas (263 miljoni rubļu) tiks tērēta aviācijas tehnikas iepirkšanai no “Yakovlev”, gandrīz 41 miljons rubļu – rekonfigurācijai un vēl pavadošajai dokumentācijai un lidmašīnu pārvešanai uz Žukovskas lidostu.

Lidmašīnu rekonfigurācijai nepieciešamās detaļas tiks ņemtas no “Aeroflot” lidmašīnām, kuras ir norakstītas, kā arī no “Yakovlev” noliktavu rezervēm. Darbus plānots pabeigt 2025. gada aprīlī.

Paredzams, ka atteikšanās no biznesa klases ļaus palielināt “SuperJet 100” flotes kapacitāti par 104 tūkstošiem vietu līdz 2026. gadam. Tāpat tas ļaus gūt papildu peļņu no ekonomiskās klases vietu pārdošanas. Paredzams, ka šis projekts atmaksāsies 2,6 gadu laikā.

Pašlaik “Rossiya” flotē ir 78 “SuperJet” lidmašīnas, no kurām 61 lidaparātā ir divu klašu konfigurācija – ekonomiskajā klasē 75 sēdvietas, bet biznesa klasē 12. Šīs lidmašīnas “Aeroflot” nodeva “Rossiya” rīcībā no 2020. līdz 2023. gadam. 17 “SuperJet” lidmašīnās ir tikai ekonomiskā klase (100 sēdvietas). Šīs lidmašīnas “Rossiya” ir saņēmusi no ražotāja.