Sākta kriminālvajāšana pret personu, kura vairākkārt izkrāpusi naudu, maldinot par darbību KNAB vārdā

Kā atzīmē KNAB, krāpnieki meklē aizvien jaunus veidus, kā apkrāpt līdzcilvēkus, un viens no šādiem veidiem ir priekšstata radīšana, ka persona ir it kā pietuvināta valsts iestādē nodarbinātajam un apmaiņā pret naudu var panākt kādas problēmsituācijas risinājumu. Saņemot šādus piedāvājumus, iedzīvotājiem kritiski jāizvērtē ne tikai to patiesums, bet arī izmantoto metožu tiesiskums, un nekavējoties jāsazinās ar KNAB.