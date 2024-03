Pēdējo nedēļu laikā arī Latvijā nerimst diskusijas par "Me too" tēmu. Proti: vai vainīgas ir studentes, kuras sūdzas par seksuālu vajāšanu no pasniedzēju puses un visu pārspīlē? Vai nelāgais notikumu attīstītājs ir vīrietis ar statusu sabiedrībā, kas izmanto savu amatu, prestižu vai pat slavu un popularitāti, lai aizmuguriski un neredzami pārmācītu sievietes, kas nepakļaujas viņa erotiskajiem pazemojumiem?