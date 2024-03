Igaunijas eksperti: Ukrainai nevar aizliegt uzbrukt Krievijas naftas objektiem

“Nu, atvainojiet, kā tā var būt eskalācija, ja Krievija jau 2014. gadā iebruka Ukrainā un no 2022. gada turpina pilnvērtīgu karu un katru dienu pastiprina uzbrukumus Ukrainā. Es to nekādā ziņā neuzskatu par eskalāciju, ka Ukraina dara to, ko Krievija dara jau divus gadus vai faktiski astoņus gadus, sagraujot un iznīcinot Ukrainas infrastruktūru, enerģētikas centru, ūdens aizsprostus un visu pārējo. Tāpēc, kad Krievija to dara, tas it kā nav eskalācija, bet, kad Ukraina kaut ko tādu dara daudz mazākā mērogā, kāds domā, ka tā ir eskalācija.”