Krievi noguruši no smadzeņu skalošanas: valsts TV auditorija 7 gadu laikā sarukusi par 40%

no 2018. līdz 2023. gadam iedzīvotāju daļa, kas principā neskatās televīziju, ir gandrīz trīskāršojusies - no 13% līdz 31%.

Krītas arī krievu uzticēšanās televīzijai. Pagājušā gada beigās bankas “Otkritie” veiktā aptauja liecināja, ka neuzticēšanās informācijai, kas iegūstama, skatoties televīziju, sasniedza 44%. Pirmo reizi to, kas uzticas televīzijai (42%), bija mazāk nekā to, kuri ir skeptiski noskaņoti pret to. Tajā pašā laikā visaugstākais neuzticības līmenis - vairāk nekā puse iedzīvotāju - tika reģistrēts Tālajos Austrumos (57%) un Ziemeļrietumu federālajā apgabalā (55%).