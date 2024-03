Recidīvists cilvēkus izsekoja un bija gatavs nogalināt, lai no senioru mājokļiem iznestu rotaslietas, naudu, telefonu un gleznas.

Raidījums "4. studija" tikās ar vienu no noziedznieka upuriem – teju 90 gadu veco Helgas kundzi.

Helgas kundze nevarēja izskaidrot, kāpēc iesaistījusies sarunā ar no skata nesimpātisko cilvēku, kurš dēvējies par Voldemāru. "Un es saku, ka šādi tādi grabuļi ir. Un es tik to laikam pateicu, ka es dzīvoju šajā rajonā un piektajā stāvā. To piekto stāvu es arī pateicu," viņa atklāja.