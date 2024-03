Vērtējot to, kā ES veicas ar līdz šim pret Krieviju ieviesto sankciju īstenošanu, Kītings uzsvēra, ka lielākā kļūda bija "sēdēšana uz rokām" un pieņemto instrumentu pilnvērtīga neizmantošana, jo sākotnēji visi domāja, ka lielākais darbs ir sankciju izstrāde, nevis to īstenošana.

Eksperts uzsvēra, ka ikviens mēnesis, kad sankcijas nedarbojas, ļauj populistiskiem politiķiem dažādās valstīs sacīt, ka visas šīs sankcijas tikai kaitē ekonomikai, pašreizējā vadība ir bezatbildīga un vajadzētu no tā visa atbrīvoties. Tomēr runa nav tik daudz par to, ka ir izdarīta slikta izvēle attiecībā uz sankcijām, bet gan par to, ka nav izmantotas sankcijas un pilnvaras, kuras esam paši sev piešķīruši.

"Atbalstu sankciju izmantošanu, sankciju potenciālu un mani sarūgtina tas, ka mēs nedodam sankcijām vislabāko iespēju gūt panākumus. Mēs pieņemam neskaidrus lēmumus, jo esam noraizējušies par to, kā tas ietekmēs mūsu uzņēmumus Krievijā, kas joprojām tur atrodas, vai arī esam noraizējušies par to, kā tas ietekmēs Krieviju, mēs uztraucamies par to, kā tas ietekmēs mūsu situāciju enerģētikā. Puiši, jums ir bijuši divi gadi, lai to saprastu!" uzsvēra Kītings.