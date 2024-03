Viņuprāt, migrantu pārvietošana ir daļa no centieniem sakopt Parīzi pirms olimpiskajām spēlēm.

"Ir pierādījies, ka ik pēc trim nedēļām Orleānā no Parīzes ierodas autobuss, kurā ir 35 līdz 50 cilvēki," žurnālistiem stāstīja mērs, piebilstot, ka tas tiek darīts, lai "attīrītu" galvaspilsētu pirms jūlijā un augustā gaidāmajām olimpiskajām spēlēm.

Policija šīs nometnes periodiski nojauc, un to iemītniekiem tiek piedāvāta iespēja pieteikties patvērumam. Valdības politika paredz daudzus no viņiem pārvietot no Parīzes uz vietām citur valstī.