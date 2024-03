Rinkēviča padomnieku Puriņu virza par Aizsardzības ministrijas valsts sekretāru

No 2019. līdz 2023.gadam Puriņš bija aizsardzības padomnieks Latvijas pārstāvniecībā NATO, Aizsardzības ministrijas pārstāvju NATO un ES nodaļas vadītājs. Laika posmā no 2015. līdz 2019.gadam konkursa uzvarētājs ieņēma valsts sekretāra vietnieka amatu nodrošinājuma jautājumos Aizsardzības ministrijā, savukārt no 2014. līdz 2015.gadam pildīja Ārlietu ministrijas Drošības politikas departamenta direktora pienākumus.