Politoloģe: Atkāpšanās nav Kariņa vienpersonisks lēmums

Viņa uzsvēra, ka atkāpšanās nav Kariņa vienpersonisks lēmums. Ņemot vērā iepriekš izskanējušo informāciju, ka ceturtdien notiks Kariņa un premjeres Evikas Siliņas (JV) tikšanās, scenārijs par atkāpšanos jau bija pieņemts. Paliek jautājums, vai to iniciēja pats Kariņš, vai arī viņš saņēma gatavu lēmumu, ka partijā šāds risinājums ir pieņemts.

Metla-Rozentāle pieļāva, ka šāds risinājums pieņemts tāpēc, lai mēģinātu glābt JV reputāciju, zināmā mērā atrisināt visas problēmas, to skaitā arī aplokšņu algu skandālu, lai gan Kariņam ar to nav nekādas saistības. Pastāv iespēja, ka šī bija partijas reakcija, lai noņemtu no dažādām pusēm nākošo spriedzi, kas vērsta pret JV, un uzlabotu reitingus, gatavojoties Eiropas Parlamenta (EP) vēlēšanām.