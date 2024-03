Noskaties ⟩ Noskaidroti uzņēmumi, kas caur Latviju veduši Medvedeva itāļu vīna darītavas produktus

Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kameras (LTRK) vadītājs Jānis Endziņš saka: "Ir dzirdēti viedokļi, ka, piemēram, eksporta virziens, it īpaši ar alkoholu - pumpējam ārā no Krievijas valūtu, kas ir laba lieta no ekonomikas viedokļa, savukārt lai alkoholu viņi dzer pēc iespējas vairāk. Bet no otras puses raugoties, it īpaši attiecībā uz smalkiem dzērieniem, mēs eksportējam dzīvesveidu, kā viņi grib dzīvot. Tā tēma ir ļoti neviennozīmīga."