Krievija nepamet ziņu virsrakstus, un marts nebija izņēmums. Vispirms desmitiem tūkstošu krievu pulcējās sērās par opozīcijas līderi Alekseju Navaļniju, kurš pagājušajā mēnesī nomira soda kolonijā Arktikā. Pēc tam daudzi krievi piedalījās koordinētā protesta akcijā pret nesen notikušajām prezidenta vēlēšanām, lai parādītu, ka Kremļa kārtējais paziņojums par Vladimira Putina pārliecinošo uzvaru, nav patiesība. Visbeidzot, šausminošā ar Islāma valsts ISIS-K atzaru saistītā teroristu uzbrukumā koncertzālē netālu no Maskavas tika nogalināti 143 cilvēki un vairāk nekā 300 ievainoti.

Ja nebūtu notikušas tik daudzas traģēdijas, vēl kāds ar Krieviju saistīts notikums būtu guvis daudz lielāku rezonansi. 93 gadus vecais mediju magnāts Ruperts Mērdoks, kuram pieder "Fox News", "New York Post" un "The Wall Street Journal" Amerikas Savienotajās Valstīs un "The Times" Apvienotajā Karalistē, ir saderinājies ar 25 gadus jaunāku PSRS dzimušo molekulāro bioloģi Jeļenu Žukovu.