Kristovskis: Pagaidām visas runas par iespējamajiem ārlietu ministra kandidātiem ir spekulācijas

Vienlaikus Kristovskis norādīja, ka, ja kāds ar viņu par to ''nopietni runās'', tad esot vērts to sākt apdomāt. ''Runa ir par to, vai es spēju vai nespēju veikt ārlietu ministra pienākumus un par to var spriest tikai tajā brīdī, kad ir nopietna saruna par to,'' izteicās deputāts.