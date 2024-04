Modes muzeja veidotā izstāde “Modes šedevri” dodas uz Somiju

Modes muzeja veidotā izstāde pirmo reizi būs apskatāma ārpus Latvijas – no 2024. gada 13. aprīļa tā priecēs Somijas pilsētas Tamperes iedzīvotājus un viesus. Izstāde “Modes šedevri” apkopo iespaidīgākos eksponātus no Modes muzeja kolekcijas – no 18. gadsimta galma tērpa līdz britu dizainera Aleksandra Makvīna dizainētai kleitai.