Latvijas Fizikas festivāls - šogad ar vērienu un aizraujošu programmu

Latvijas Fizikas festivāla laikā norisināsies AS "Latvenergo" rīkotā konkursa astoto un devīto klašu skolēniem "FIZMIX Eksperiments" pusfināls un fināls. Konkursā, kas šogad norisinās jau 29. reizi, pieteicās 216 skolēnu komandas no 145 Latvijas skolām, kopumā 1080 skolēni. Konkursa pusfinālā no 60 komandām pusfinālā tiks noskaidrota katra reģiona labākā komanda, kura finālā cīnīsies par vērtīgām balvām. Konkursa fināls notiks uz Fizikas festivāla galvenās skatuves no plkst.14.00 līdz 15.00, un finālistu sekmēm varēs sekot arī Fizikas festivāla