Sahāras putekļi nav apzināti izkaisīta inde

Aprīļa sākumā Latviju sasniedza Sahāras tuksneša putekļu mākonis. Facebook populāri kļuvuši video, kurā vēja atnestie putekļi līp pie magnēta. Tas it kā esot pierādījums, ka no gaisa tiek kaisītas indīgas vielas. Taču līdzīgi Sahāras putekļu mākoņi Latviju sasnieguši arī citus gadus un to magnētiskās īpašības nav nekas neparasts, jo tuksneša smilts sastāvā ir dzelzs savienojumi. Ar Facebook video dalījušies teju trīs tūkstoši Facebook lietotāju