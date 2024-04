Uzbūvēta gandrīz puse žoga uz Baltkrievijas robežas gar upēm

Latvijas-Baltkrievijas robežas sauszemes posmos 112 kilometru garumā, kuros žogs tika pabeigts pērn, šobrīd turpinās pārējo infrastruktūras elementu izbūve - izveidotas vieglo transportlīdzekļu (līdz 3,5 tonnas) patruļtakas aptuveni 18,07 kilometru garumā no 57 kilometriem, laipu patruļtakas aptuveni 4,85 kilometri no 25,6 kilometriem un pontonu patruļtakas aptuveni 1,6 kilometru garumā no 1,75 kilometriem. Darbus plānots pabeigt līdz 2024.gada beigām.