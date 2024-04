Valsts atbalsts 1,8 miljonu eiro apmērā Ukrainas bērnu nometņu organizēšanai tikai sniegts pērn vasarā un rudenī. Taču piešķirtais finansējums izlietots daļēji - apgūti 46,17%. Nometņu organizēšanu traucēja, ka to varēja uzsākt tikai no 2023.gada 1.jūnija. Vairākas pašvaldības atteicās no finansējuma, jo nepaspēja nokomplektēt Ukrainas bērnus dalībai nometnēs.