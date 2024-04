Intervijā TV3 raidījumam "900 sekundes" viņa uzsvēra, ka iestājas par to, lai pedagogi darbā neizdegtu, tāpēc IZM piedāvā noteikt maksimālo stundu skaitu, kuru skolotājs var strādāt, bet vienlaikus dodot skolas direktoram autonomas tiesības noteikt, no kā veidojas slodze.

Čakša uzskata, ka lielākā diskusija ir par to, vai slodzes sastāvs tiek noteikts centralizēti visām skolām vienāds vai arī tas paliek skolas direktora atbildībā, ņemot vērā, ka skolas un skolotāji ir dažādi. "Protams, ir svarīgi, ka ir mācību stundu skaits, ir gatavošanās laiks un kontroldarbu labošana, un ir vēl citi pienākumi. Es teiktu, ka laikam tā lielākā diskusija ir par to, kas tad ir šie citi pienākumi, un vai to varētu autonomi darīt skolas direktors," skaidroja politiķe.