Viens no iemesliem ir tas, ka Francija un Vācija ir vienlīdz spēcīgas, lai gan dažādās dimensijās. Pēdējo septiņu gadu desmitu laikā, kad Eiropa pakāpeniski integrējās, Vācija– neskatoties uz to, ka bija sadalīta no 1945. līdz 1990. gadam – bija ekonomiski spēcīga, bet diplomātiski izvairīga. Turpretī Francija varēja lepoties ar militāro un kultūras spēku un nesatricināmu Eiropas lielvalsts statusu. Pēc Vācijas sakāves Otrajā pasaules karā Šarls de Golls centās aizsargāt atjaunoto Francijas pašapziņu.