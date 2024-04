Rīgas Centrāltirgus parakstījis sadarbības līgumu par Starptautiskās vēsturisko tirgu asociācijas dibināšanu

Starp dibinātājiem bez Rīgas Centrāltirgus ir vēl tādi paviljonu jeb segto telpu tirgi ar gadsimtu vēsturi kā "Boqueria" no Barselonas, "Santander" tirgus no Spānijas, "Torvehallerne KBH" no Kopenhāgenas, "Nishiki" tirgus no Kioto, Oslo "Mathallen" tirgus, Malmes "Saluhall" tirgus, "English" tirgus no Korkas Īrijā, kā arī tirgi no Berlīnes, Jeruzālemes un Toskānas Itālijā.