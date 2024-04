Laika trūkums un cerības uz labvēlīgu ST spriedumu: biežākie iemesli, kādēļ Latvijā dzīvojošie Krievijas pilsoņi nav sakārtojuši formalitātes

Valsts robežsardzes priekšnieka vietnieks Ivars Ruskulis deputātus informēja, ka patlaban robežsardze saņēmusi no PMLP informāciju par 781 pārbaudāmu personu, no kurām 526 personām pārbaudes jau ir veiktas. 436 personas no šīm personām jau ir izceļojušas. 51 persona netika sastapta dzīvesvietā un attiecīgi pārbaudes turpinās. Par 40 personām uzturēšanās vieta nav zināma, tāpēc viņu atrašanās vietas jāskaidro. Deviņas personas ir sākušas dokumentu noformēšanu PMLP uzturēšanās tiesību pieprasīšanai. Ir arī četras personas, kas atteikušās kontaktēties, lai gan zināms, ka viņas atrodas dzīvesvietā un šīm personām atstātas pavēstes.