Noskaties ⟩ Notiek Latvijas Fizikas festivāls

Šodien, 13. aprīlī, ATTA centrā Rīgā notiek līdz šim lielākais Latvijas Fizikas festivāls, kurā bērniem, jauniešiem un pieaugušajiem ir iespēja tuvāk iepazīt fizikas pārsteidzošo un aizraujošo pasauli. Eksperimenti, paraugdemonstrējumi, diskusijas un AS “Latvenergo” rīkotā konkursa 8. un 9. klašu skolēniem "FIZMIX Eksperiments" pusfināls un fināls. Visas dienas garumā, no plkst. 11.00 līdz 17.00 festivāla aktivitātes lieliem un maziem nodrošina Latvijas zinātnes un zinātkāres centri, dažādi tehniskās jaunrades un interešu pulciņi, lielākās Latvijas universitātes un citas izglītības iestādes. Uz pasākumu aicināti visi interesenti, un tas ir bezmaksas. Ja video nav skaņas, nospied ar labo pogu uz video un izvēlies Show All Controls/Rādīt visas vadīklas