Ar vērienu aizvadīts Latvijas Fizikas festivāls un noskaidroti zinošākie jaunie fiziķi valstī - erudīcijas konkursa "FIZMIX Eksperiments" uzvarētāji

Sestdien, 13.aprīlī, aizvadīts līdz šim vērienīgākais Latvijas Fizikas festivāls, kas pulcēja 4000 apmeklētāju. Festivāla ietvaros noslēdzās arī AS "Latvenergo" erudīcijas konkurss "FIZMIX Eksperiments", kurā par fizikā zinošākās komandas godu sacentās skolēni no visas Latvijas. Starp 216 komandām no 145 Latvijas skolām šogad erudītākās komandas titulu ieguva Jelgavas Spīdolas Valsts ģimnāzijas komanda "Baloži pusdieno" no Zemgales reģiona skolotājas Kristiānas Rancānes vadībā.