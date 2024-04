Raidījums pēta, kā piekļūt sankcijām pakļauto Krievijas personu aktīviem Eiropā

Ne Eiropas Savienība, ne visa Ramšteinas grupa nav spējusi izveidot efektīvu, mērķtiecīgu un pietiekamu Ukrainas militāro finansēšanas sistēmu. Pērn Igaunija aicināja vienoties par to, lai katra valsts Ukrainai velta 0,25% no sava iekšzemes kopprodukta (IKP). Tie kopumā būtu aptuveni 120 miljardu eiro gadā Ukrainas atbalstam

Cik daudz valstis pašlaik atpaliek no iniciētā mērķa – 0,25% no IKP Ukrainai? To apkopojis Ķīles institūts. 2023. gada dati: