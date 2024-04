Arodbiedrību savienība rosina noteikt minimālo algu 50% apmērā no vidējās mēneša algas valstī

Viņa pauda, ka LBAS ir izdevies izcīnīt, ka par minimālās un vidējās algas attiecības bāzi tiek izmantots Centrālās statistikas pārvaldes aprēķinātās mēneša vidējās darba samaksas no gada sākuma, agrāk noteiktā iepriekšējā gada vietā. Tajā pašā laikā LBAS uzstāj uz nepieciešamību celt attiecību starp minimālo algu un vidējo algu tautsaimniecībā no 45% līdz 50%, lai nodrošinātu, ka Latvijā šī attiecība ir vienā līmenī un neatpaliktu no pārējām Baltijas valstīm.