"Grenardi Group" obligāciju publiskajā piedāvājumā pieprasījums par trim ceturtdaļām pārsniedzis piedāvājumu

Obligāciju emisijas organizētājs ir AS "Signet Bank", savukārt juridiskās konsultācijas sniedz advokātu birojs "Eversheds Sutherland Bitāns".

Patlaban Baltijas valstīs ir 82 grupas veikali, no kuriem 11 atvērti 2023.gadā. No tiem 75 ir "Given" un septiņi "Grenardi" zīmola veikali.