Rīgas dome ārkārtas sēdē lems par 10 miljonu eiro novirzīšanu ielu remontam

Kopumā ielu seguma atjaunošana plānota 19 vietās, un projektu kopējās izmaksas tiek lēstas ap 10,3 miljoniem eiro. Lai īstenotu plānotos darbus, pašvaldība plāno aizņemties 8,7 miljonus eiro Valsts kasē.

Seguma atjaunošana plānota Kārļa Mīlenbaha ielā no Lastādijas ielas līdz Dzirnavu ielai, Cēsu ielā, Pērnavas ielas posmā no Augusta Deglava ielas līdz Brīvības ielai, Biķernieku ielas posmā no Biķernieku ielas 12 līdz 40A un Pulkveža Brieža ielas posmā no Hanzas ielas līdz Elizabetes ielai.

Seguma atjaunošana iecerēta arī Gustava Zemgala gatves posmā no Ūnijas ielas līdz Brīvības gatvei, Biķernieku ielas posmā no Lielvārdes ielas līdz Ulbrokas ielai, Lubānas ielā no Andreja Saharova ielas līdz Brāļu Kaudzīšu ielai, Juglas krastmalā no Brīvības gatves līdz Pāles ielai un Juglas ielā līdz Murjāņu ielai.

Plānota arī Mīlgrāvja tilta transporta mezgla brauktuves un brauktuves daļas līdz Emmas ielai seguma atjaunošana, asfalta seguma atjaunošana Emmas ielā, Meldru ielā un Atlantijas ielā, Dienvidu tilta un tā pieeju seguma atjaunošana, seguma atjaunošana Sesku ielas posmā no Ilūkstes ielas līdz Dārzciema ielai.

Iecerēta arī ielas seguma atjaunošana Dārziņu ielas posmā no Cidoniju ielas līdz Dārziņu 1. līnijai, Brīvības gatvē no Juglas ielas līdz Jaunciema gatves pārvadam, uz tilta pār Juglu Brīvības gatvē, Biksēres ielā, Raņķa dambī no Trijādības ielas līdz Uzvaras bulvārim un Trijādības ielā no Kuģu ielas līdz Raņķa dambim.