NATO StratCom centrs izstrādājis mācību platformu, kas drīz tiks izmantota plašās starptautiskajās mācībās

Sadarbībā ar NATO Kooperatīvās kiberaizsardzības izcilības centru "InfoRange" platforma tiks izmantota ikgadējās IT un kritiskās infrastruktūras aizsardzības mācībās "Locked Shields 2024", kuru mērķis ir pulcēt vairāk nekā 4000 dalībnieku no 40 valstīm. "Locked Shields 2024" notiks no 2024. gada 24. līdz 25. aprīlim Tallinā, Igaunijā.