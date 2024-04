Pēc ukraiņu uzbrukumiem naftas pārstrādes rūpnīcām Krievijas dīzeļdegvielas eksports sarucis par 25%

Saskaņā ar Reuters aplēsēm laika posmā no janvāra līdz martam dronu uzbrukumi skāra vismaz 10 naftas pārstrādes rūpnīcas Krievijā. To vidū bija “Lukoil” naftas pārstrādes rūpnīca Volgogradā, kur aizdegās viena no naftas pārstrādes iekārtām, kā arī Ilskas naftas pārstrādes rūpnīca, “Novatek” naftas pārstrādes rūpnīca Ustjlugā, “Rosneft” naftas pārstrādes rūpnīca Tuapsē, Novošahtinskas naftas pārstrādes rūpnīca Rostovas apgabalā un NORSI naftas pārstrādes rūpnīca Ņižņijnovgorodas apgabalā, kas ir viena no lielākajām naftas pārstrādes rūpnīcām valstī un pieder “Lukoil”.