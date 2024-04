Somijas valsts pārvaldē plānots likvidēt vairākus tūkstošus darba vietu

Īstenojot taupības programmu, kuras ietvaros valdība jau nolēmusi palielināt vispārējo pievienotās vērtības nodokli no 24 līdz 25,5%, Somijā gaidāma arī vērienīga darba vietu skaita samazināšana valsts pārvaldē, vēsta Somijas sabiedriskais medijs YLE. Pašlaik tiek lēsts, ka nākamgad Somijā no amatiem tiks atlaisti tūkstošiem ierēdņu. Dažām ministrijām un aģentūrām jau šogad var nākties ķerties pie ierēdņu atbrīvošanas no darba.