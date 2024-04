Spiegošanā apsūdzēto Saeimas deputāta kandidāti Tuhbatovu izsludina meklēšanā.

Pērn rudenī prokuratūra cēla apsūdzības sešiem Latvijas valstspiederīgajiem - Tatjanai Andrijecai, Aleksandram Žgunam, Staņislavam Bukainim, Sergejam Vasiļjevam, Viktorijai Matulei un Romanam Samuļam - par noziedzīgās organizācijas "Baltijas antifašisti" vadīšanu un piedalīšanos šīs organizācijas pastrādātajos noziegumos. Trīs no šīm personām patlaban izsludinātas meklēšanā.

Vienlaikus prokuratūra vēl divas personas sauca pie kriminālatbildības par spiegošanu. Abu šo personu lietas bija izdalītas no "Baltijas antifašistu" kriminālprocesa.

VDD iepriekš informēja, ka abas šīs personas spiegoja Krievijas labā, pildot konkrētus "Baltijas antifašistu" uzdevumus. Viens no tiem bija taksists Sergejs Sidorovs, bet otra - Tuhbatova, secināja aģentūra LETA, analizējot tiesībsargu publiskoto informāciju.

Tuhbatova 2022.gadā kandidēja vēlēšanās no tolaik Alda Gobzema vadītās partijas "Katram un katrai" saraksta. No Tuhbatovas sniegtajām ziņām par sevi secināms, ka sieviete dzīvo salīdzinoši netālu no Ādažu militārās bāzes.