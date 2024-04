Trešdien Jaunciemā un Dzirciemā dzēsti divi paaugstinātas bīstamības ugunsgrēki

Plkst.19.49 VUGD saņēma izsaukumu uz Mazo Stacijas ielu Rīgā, Dzirciema apkaimē, kur piecstāvu dzīvojamās mājas otrā stāva dzīvoklī dega istaba 20 m2 platībā. No otrā stāva ugunsdzēsēji izglāba vienu cilvēku, kurš notikumā cieta. Viņš tika nodots Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienestam (NMPD). Savukārt no piektā stāva, izmantojot glābšanas masku, tika izglābts vēl viens cilvēks un kaķis. Pirms VUGD ierašanās no ēkas evakuējās pieci cilvēki. Plkst.21.10 šis paaugstinātās bīstamības tika ugunsgrēks likvidēts.