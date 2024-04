"Norwegian" jau paziņoja, ka 2024. gada vasarā lidsabiedrība no Rīgas piedāvās sešus tiešos maršrutus, no kuriem četri būs uz Skandināviju - Oslo, Tronheimu (abas Norvēģijā), Kopenhāgenu (Dānijā) un Stokholmu (Zviedrijā), bet divi maršruti no Rīgas būs jauni...