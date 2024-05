Lai arī pamāte vēlāk ziņoja, ka redzējusi, kā Kīrons aiziet pa skolas gaiteni, kā arī daži viņa klasesbiedri stāstīja, ka manījuši biedru netālu no skolas dienvidu ieejas, Hormans netika atzīmēts nevienā no todien paredzētajām nodarbībām, kā arī viņš neiekāpa autobusā uz mājām pēcpusdienā. Viņš bija kā izgaisis no zemes virsas.