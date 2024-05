Melbārde pievienojas ārlietu ministres Baibas Bražes komandai, noslēdzot darbu pašreizējā Eiropas Parlamenta (EP) sasaukumā, kur viņa tika ievēlēta 2019.gada vēlēšanās vēl no Nacionālās apvienības saraksta, kur aiz viņas palika Saeimas deputāts Edvīns Šnore, Ansis Pūpols un Saeimas deputāts Jānis Dombrava. Šogad EP vēlēšanās Melbārde kandidē no "Jaunās vienotības" (JV) saraksta ar piekto numuru.

Melbārde iepriekš no 2013. līdz 2019.gadam bija Latvijas kultūras ministre. Pirms tam, no 2011. līdz 2013.gadam, viņa bija Latvijas Nacionālā kultūras centra direktore, bet no 2009. līdz 2011.gadam - Britu padomes pārstāvniecības vadītāja Latvijā. Melbārde arī ilgus gadus strādāja Apvienoto Nāciju Izglītības, zinātnes un kultūras organizācijas (UNESCO) Latvijas Nacionālajā komisijā kā komisijas prezidente (2013-2019) un ģenerālsekretāre (1999-2004).