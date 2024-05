Rīgas ostā veiksmīgi attīsta konteineru remonta pakalpojumu

Jūras konteinerā ir ap 40 - 60 dažādu detaļu, ko remonta laikā var nomainīt. Visbiežāk tiek mainīti durvju rokturi, pacelšanas stiprinājumi, kas atrodas konteinera stūros, sienu metāls, kā arī grīdas. “Komplicētās komponentes, kas nepieciešamas refkonteineru remontam saņemam no ASV, Japānas un Vācijas, bet vienkāršās detaļas ar mazu pievienoto vērtību nāk no Ķīnas. Savukārt konteineru grīdās izmantojam tikai AS “Ļatvijas finieris” ražoto mitruma izturīgo saplāksni, ko ļoti augstu novērtē mūsu klienti kā vienu no šim nolūkam labākajiem materiāliem visā pasaulē,” turpina A. Gabrāns.