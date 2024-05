Jauns ES plāns varētu sadārdzināt degvielu vairāk, nekā prognozēts iepriekš

Tā kā šī sistēma ir balstīta uz tirgus principiem, ja Eiropai neizdosies pakāpeniski samazināt savu atkarību no enerģijas avotiem ar lielu CO2 izmešu apjomu, pieprasījums pēc CO2 kvotām palielināsies, un līdz ar to – pieaugs arī cena. Pēc Līzes vārdiem, tiek darīts viss iespējamais, lai izvairītos no šāda scenārija.