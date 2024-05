Iestājoties Eiropas Savienībā (ES), atalgojums Latvijā bija aptuveni 20-30% no Eiropas attīstītāko valstu līmeņa. Pēdējo 20 gadu laikā algu līmenis un pirktspēja ir palielinājusies un šobrīd sasniedz 50-60% no Eiropas attīstītāko valstu līmeņa. Kāpēc algu līmenis joprojām tik ļoti atpaliek?

Latvijas Darba devēju konfederācijas (LDDK) finanšu un nodokļu eksperts Jānis Hermanis sarēķinājis, ka vidējais neto atalgojums Latvijā 2023. gadā procentuāli bija 58% no ES, 56 % no Dānijas, 55 % no Somijas, 53 % no Zviedrijas, 52 % no Īrijas un 46 % no Vācijas viena strādājošā vidējā mēneša atalgojuma. Savukārt, rēķinot pēc vidējā mēneša neto atalgojuma, kas koriģēts pēc pirktspējas, Latvija ir priekšpēdējā vietā ar 1324 eiro, apsteidzot tikai pēdējā vietā esošo Slovākiju – 1230 eiro.