Mīti un patiesība par kontaktlēcām, to ietekmi uz redzi, higiēnu un ilgtermiņa lietošanas riskiem

Patiesība: Kontaktlēca ir īpaši izgatavota lēca no mīksta un elastīga materiāla, ko uzliek tieši uz acs virsmas, lai koriģētu sliktu redzi vai acu krāsu. Lai arī acis ir jutīga ķermeņa vieta, mīkstās kontaktlēcas balstās uz acs baltuma jeb sklēras, tādēļ tās ir jūtamas tāpat kā pieskāriens pie acs baltuma. Tomēr kontaktlēcas ir svešķermenis acīs un pilnīgi aizmirst par to eksistenci lielākoties neizdodas.

Pati acs kā orgāns pie kontaktlēcas pierod jau minūti līdz divas pēc lēcas ielikšanas acīs. Tādēļ pareizi piemeklētas kontaktlēcas, kuras acī tiek ieliktas, izmantojot pareizu tehniku, ir komfortablas un ērtas, ļaujot atbrīvoties no briļļu nastas uz sejas, tā Detkova.

Patiesība: Acs virsma ir noslēgta sistēma; acs baltumu klāj gļotāda jeb konjunktīva, kas kā maiss noklāj gan acs priekšējo virsmu, gan plakstu iekšpusi. Tādēļ kontaktlēca nekādi nevar “aiziet aiz acs ābola”, tā vienmēr uzturēsies uz acs virsmas. Ja aci ļoti saberzē vai ja kontaktlēcas acij nav pareizi piemeklētas, lēca var nobīdīties no acs centra (radzenes) un paslēpties zem augšēja plakstiņa. Tādā gadījumā nervozam pacientam bez pieredzes var būt grūti šādu lēcu izņemt no acs, tomēr kontaktlēcu lietošanas apmācībā māca un kontaktlēcu lietošanas instrukcijās apraksta tehnikas, kā rīkoties šādos gadījumos, lai lēcu droši atbīdītu pareizajā vietā vai izņemtu no acs.