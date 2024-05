Kādus orgasmus pasaulē zina? Klitorālais. Vaginālais. G punkta orgasms. Tantriskais orgasms. Slapjais orgasms jeb skvirtings. Orgasms, ko iegūst, pievēršoties konkrētām erogēnām zonām, piemēram, kāju īkšķu sūkāšanai. Visai daudzveidīgi, taču visu orgasmu būtība ir viena un tā pati. Fiziskā un psihiskā reakcija ir vienāda - atšķiras vien to izraisošie faktori, jo viss mūsu ķermenis ir viena liela erogēna zona. Tomēr vēl nesen psihoterapijas tēvu Zigmunds Freids postulēja, ka orgasms var būt tikai viens! Ja sieviete izjuta baudu, pieskaroties klitoram, to sauca par mazo meiteņu neirozi. Freids no anatomijas leksikas izskauda vārdu "klitors". Un tā bija īsta katastrofa! Šīs būs stāsts par to....