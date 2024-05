"Latvenergo" noslēdz vērienīgāko darījumu par vēja parka izbūvi Lietuvā

Ekonomikas ministrs Viktors Valainis: "Latvijas ekonomikai ir vitāli nepieciešami spēcīgi reģionāli darījumi un eksporta pieaugums. Un šis ir teicams piemērs, kā darbojas brīva kapitāla kustība, sniedzot labumu Latvijas un Baltijas tautsaimniecībai, - Latvijas uzņēmums gūs ieņēmumus no tā, ka spēs ražot visam reģionam nepieciešamo elektroenerģiju un samazinās Baltijas energoatkarību no ārējiem piegādātājiem. Turklāt visam Baltijas reģionam ir svarīgi jau tuvākajā laikā izbūvēt pietiekami daudz jaunu zaļās enerģijas jaudu, kas ļautu mums būt pilnīgi drošiem par mūsu energosistēmu spēju bez traucējumiem funkcionēt pēc nākamā gada sākumā plānotās atslēgšanās no Krievijas BRELL loka”.