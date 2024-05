Paaugstināt nodokļus Krievijas pilsoņiem, kuri gūst “augstus ienākumus”, piedāvāja diktators Vladimirs Putins uzrunā Federālajai sapulcei. Valsts vadītājs aicināja valdību un Valsts Domi iesniegt “konkrētu piedāvājumu kompleksu un nostiprināt to likumdošanā līdz 2030. gadam”. Pēc “Bloomberg” informācijas, nodokļu slogs Krievijā varētu palielināties no 13% līdz 15% cilvēkiem, kā ienākumi pārsniedz vienu miljonu rubļu gadā (tas ir, no 83 tūkstošiem rubļu (no 852 eiro) mēnesī, un līdz 20% - tiem, kuru ienākumi pārsniedz piecus miljonus rubļu gadā. Tāpat varasiestādes vēlas palielināt nodokli no 20% līdz 25% ieņēmumiem no biznesa. Tas militārajam budžetam varētu sniegt papildu 2,5 triljonus (25,6 miljardus eiro).