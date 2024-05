Rīgas domei šovasar beigsies līgums par krematorijas iznomāšanu privātajam komersantam, bet šā gada februārī atbildīgā komiteja nolēma to iznomāt arī turpmāk, lai gan konsultanti bija ieteikuši ēku pārdot. Tās pašreizējais nomnieks – “Rīgas kremācijas centrs – krematorija” varētu piedalīties arī jaunajā nomas tiesību izsolē, taču zināms, ka krematorijā jāremontē krāsnis, kas varētu izmaksāt 400 000 eiro. Pašlaik nav skaidrs, kā un vai tas varētu atspoguļoties turpmākajās pakalpojumu cenās, un vai šo darbu veikšana nebūs arguments jaunajam nomniekam prasīt nomas maksai atlaides. Atšķirībā no Lietuvas un Igaunijas Latvijā pašlaik ir tikai trīs krematorijas, no kurām pēdējā, kas atrodas Saldū, sevi skaļāk pieteica tikai maija vidū. TVNET+ mēģināja noskaidrot, kāda ir situācija ar šī pakalpojuma cenām un cik pamatoti ir uzskatīt, ka Lietuvā un Igaunijā visu var izdarīt lētāk.