Šogad maijs padevies īpaši tveicīgs, un jaunākās prognozes liecina, ka šī mēneša pēdējā nedēļā termometra stabiņš vietām pakāpsies līdz pat +31 grādam. Saistībā ar šīs sezonas pirmo karstuma vilni meteorologi arī izsludinājuši dzelteno brīdinājumu, kas būs spēkā līdz pat 31. maijam. Lai meklētu glābiņu no tveices, kā vienu no risinājumiem var apsvērt kondicioniera uzstādīšanu. Taču kā to izdarīt pareizi un likumam atbilstoši?