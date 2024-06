Kad ir labākais laiks sākt uzkrāt 3. pensiju līmenī?

Vai uzkrāto naudu var saņemt ātrāk pirms aiziešanas pensijā?

Atšķirībā no pirmajiem diviem pensiju līmeņiem 3. līmeņa kapitāls ir pieejams jau no 55 gadu vecuma – to var sākt izmantot pat tad, kad turpināt darba gaitas, var tērēt un uzkrāt vienlaikus vai arī sākt savu kapitālu izņemt pakāpeniski.